Стало известно о госпитализации Светланы Светличной с подозрением на инсульт

Российская актриса Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на собственные источники в медицинском учреждении.

По данным таблоида, звезда советского кинематографа находится в московской больнице имени Юдина. Друг артистки Иван Николаев отметил, что родственники Светличной пока не подтверждали информацию об инсульте.

«Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, справлюсь о ее самочувствии», — заявил Николаев.

В ноябре прошлого года стало известно о госпитализации Светличной с тяжелым недугом. Позже актриса опровергла это, объяснив, что обратилась к врачам в связи с сильной головной болью и головокружением.