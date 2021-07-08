Победитель телевикторины попросил ведущих об одолжении и довел до слез зрителей

Зрители британского утреннего шоу This Morning были растроганы историей женщины, которая позвонила в студию, чтобы поучаствовать в викторине, победила и попросила ведущих об одолжении. Ее рассказ довел некоторых фанатов шоу до слез, сообщает Daily Star.

Принявшая участие в конкурсе зрительница правильно ответила на вопрос и выиграла 2000 фунтов стерлингов (205 тысяч рублей). Она попросила перевести половину суммы в британские благотворительные фонды по борьбе с деменцией и болезнью Паркинсона.

Ведущий Филип Шофилд (Philip Schofield) спросил у собеседницы, почему ее выбор пал именно на эти фонды. Она ответила, что решила помочь именно этим организациям из-за ее родителей.

«Они в порядке?» — спросил Шофилд. «Нет, не в порядке. Но я просто делаю это в их честь», — сказала позвонившая девушка.

Скофилд оценил благородность британки. Он сказал, что та получит свои 2000 фунтов стерлингов в полном объеме, при этом руководство программы пожертвуют на благотворительность дополнительные 1000 фунтов. Девушка эмоционально поблагодарила ведущих за их щедрость.

Некоторые зрители программы написали в Twitter, что прослезились, когда услышали просьбу победительницы викторины. Другие похвалили авторов программы за их пожертвование.