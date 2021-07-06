Встреча матери и дочери через 50 лет после расставания растрогала зрителей

Героиня британского телешоу Long Lost Family («Давно потерянная семья») Лиза Филипс (Lisa Phillips) впервые за 50 лет увидела свою биологическую мать. Встреча родственников растрогала зрителей и довела некоторых из них до слез, пишет The Mirror.

51-летняя Филипс рассказала телеведущим, что родители открыли тайну о ее удочерении, когда девочке было семь лет. Она знала только имя своей биологической матери — Сьюзан (Susan). Однако героиня не хотела заниматься поисками родственницы, потому что боялась обидеть приемных родителей. Тем не менее сильное желание узнать судьбу матери ее не покидало, поэтому она все-таки обратилась к редакторам телепередачи. Им удалось найти 71-летнюю Сьюзан и пригласить ее на телешоу.

Пожилая женщина рассказала, что забеременела в 19 лет. Тогда она жила в небольшом доме со своими родственниками.

«Мы с братом и сестрой делили одну спальню, мама и папа — другую. В доме не было туалета, не было места для детской кроватки, не говоря уже о ребенке. Я не могла сделать это с ней, она заслуживала большего», — вспомнила мать героини. Она добавила, что была убита горем, когда ей пришлось отдать ребенка. В настоящее время пенсионерка живет с 66-летним мужем Питером и двумя детьми. Тони и Лизу. Девочку она назвала в честь первой дочери.

Обрадованная Филипс призналась, что исполнила одно из самых сокровенных желаний. Женщина назвала ситуацию, в которую попала, настоящей сказкой.