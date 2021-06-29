Телеведущий встретил на прогулке зрителя и был нецензурно обруган

Британский телеведущий Мартин Льюис (Martin Lewis) в эфире утреннего шоу Good Morning Britain рассказал о том, как во время прогулки с маленькой дочерью встретил недовольного зрителя, с которым у него возник конфликт. Как сообщает Daily Mirror, перепалка между мужчинами переросла в нецензурную ругань.

49-летний Льюис пояснил, что шел с трехлетней дочерью в парк. Незнакомый мужчина узнал телеведущего и подошел к ним. «Ты тот парень с деньгами, да?» — спросил он у Льюиса.

По словам ведущего, он решил ответить с улыбкой, что в тот день он был только отцом. Льюис уточнил, что дочь очень пугается, когда незнакомые люди подходят к ней. «Мне очень жаль, я иду на игровую площадку, мне сейчас неудобно, она немного напугана», — сказал ведущий узнавшему его зрителю.

Несмотря на его просьбу, неизвестный не оставил попыток пообщаться. Он пошел за ведущим и начал кричать ему вслед нецензурные слова.

Рассказ шокировал коллегу Льюиса по эфиру Сюзанну Рид (Susanna Reid). Она удивилась, как взрослый человек мог позволить себе так выражаться в присутствии ребенка. Льюис же добавил, что в первую очередь переживал именно за безопасность дочери.

Ранее актер и комик Сет Роген (Seth Rogen) выругался в прямом эфире британского телешоу Good Morning Britain. Поведение гостя привело ведущих программы в недоумение.