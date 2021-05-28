Гость телешоу выругался в прямом эфире и привел ведущих в недоумение

Актер и комик Сет Роген (Seth Rogen) выругался в прямом эфире британского телешоу Good Morning Britain. Как сообщает Daily Mail, поведение гостя привело ведущих программы в недоумение.

Бранную лексику он использовал, обсуждая свою семью и их отношение к его карьере в шоу-бизнесе. Его бабушка, например, была суровой женщиной, родившейся в период Первой мировой войны. «До того как я переехал в Лос-Анджелес, перед одним из выступлений бабушка пожелала мне "задать этим сукиным сынам", я никогда этого не забуду», — вспомнил ее наставление Роген.

Ведущие Сюзанна Рид и Билл Тернбулл извинились перед аудиторией за фразы в утреннем эфире телеканала. «Во время этого интервью он использовал грубые выражения, приносим извинения, если вы были оскорблены», — сказала Рид.

Ранее гость новостного телешоу Fox News, редактор отдела мнений Washington Times Чарли Херт (Charlie Hurt) появился в эфире телеканала с заметными синяками на лице и гематомой вокруг глаза, чем вызвал вопросы у ведущей. Мужчина заверял, что в его внешнем виде виновата лошадь.