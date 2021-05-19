Гость телешоу вступил в схватку с лошадью и проиграл

Гость новостного телешоу Fox News, редактор отдела мнений Washington Times Чарли Херт (Charlie Hurt) появился в эфире телеканала с заметными синяками на лице и гематомой вокруг глаза, чем вызвал вопросы у ведущей. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Ведущая Дана Перино (Dana Perino) представила гостей, и тут же поинтересовалась у журналиста, что с ним произошло на выходных. По словам Херта, в его внешнем виде виновата лошадь. «Наверное, было неразумно вступать в схватку с лошадью, но я был непреклонен», — ответил он на вопрос. Ведущая решила подыграть Херту, услышав эти слова. «Надо же, а знаете, должна сказать, что вы настоящий ковбой», — сказала Перино.

Также ведущая попросил Херта опубликовать в Twitter фотографию той самой лошади, которая так поступила с ним. Редактор разместил снимок животного, констатировав, что «проиграл бой» с ним. Дальше в разговоре Перино вновь подшутила над ситуацией. «Это похоже на то, что произошло со мной, когда башмак бросили в президента в Багдаде, и меня из-за этого ударили микрофоном», — вспомнила ведущая.

Ранее ведущая британского утреннего шоу Джози Гибсон (Josie Gibson) подоила лошадь в прямом эфире. После этого она выпила молоко и оценила его вкус. Для этого репортер приехала на ферму, где производят кобылье молоко.