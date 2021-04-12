Начавшие спариваться в кадре антилопы довели телеведущую до истерики

Ведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Джози Гибсон (Josie Gibson) записывала репортаж в зоопарке, в то время как за ее спиной неожиданно начали спариваться антилопы. Попавший в кадр инцидент довел журналистку до истерики, сообщает The Mirror.

Во время съемок 36-летняя Гибсон общалась со смотрительницей бристольского зоопарка по имени Чарли (Charlie). В этот момент одна антилопа запрыгнула на другую, и животные начали спариваться. Чарли не смогла сдержать смех, и ведущая сразу же невольно последовала ее примеру.

«Ты не поверишь, но это два мальчика», — сказала смотрительница после того, как самцы закончили брачные игры и разошлись. Это известие еще сильнее удивило телеведущую.

Гибсон неоднократно попадала в курьезные ситуации, связанные с животным миром. В марте она подоила лошадь в прямом эфире и попробовала на вкус ее молоко, чем удивила своих соведущих. За несколько месяцев до этого журналистку покусала свинья, пока женщина пыталась почистить животных специальной щеткой ради снятия стресса.