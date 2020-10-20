Свинья искусала телезвезду во время сеанса снятия стресса

Британскую телезвезду Джози Гибсон (Josie Gibson) покусала свинья. Инцидент произошел в эфире передачи This Morning, пишет The Mirror.

Гибсон снимала репортаж на ферме, где находились несколько свиней. Она попыталась почистить животных специальной щеткой, сказав, что это занятие помогает снимать стресс. При этих словах одна из свиней укусила ее за руку.

Джози от неожиданности вскрикнула, однако продолжала чесать свиней. Через некоторое время ее укусили снова, что вызвало смех у ведущих передачи. Они пошутили, что свиньи — отличный способ избавиться от трупа, потому что эти животные съедят тело целиком и не оставят никаких доказательств убийства. Гибсон тоже восприняла ситуацию с юмором: она сказала, что предпочла бы в тот момент оказаться с поросятами.

Журналисты отмечают, что соведущая This Morning уже не первый раз попадает в необычную ситуацию, связанную с животными. В начале октября 2020 года она случайно проглотила паука, пробуя сидр.