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Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок

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Фото: @rebeccaferguson__

Бывшие участники популярного телешоу талантов The X Factor пожаловались на травлю и тяжелые условия во время съемок. Как сообщает Daily Mail, многие рассматривают возможность подать иски из-за систематических проблем, с которыми они столкнулись за время работы в проекте.

Так, Ребекка Фергюсон (Rebecca Ferguson) потребовала провести слушания в парламенте Британии по вопросу отношения авторов передачи к музыкантам, участвовавшим в The X Factor. По словам женщины, на шоу процветало унижение конкурсантов, абсолютно хамское к ним отношение, при этом, по условиям контрактов, они ничего не заработали за крайне прибыльные эфиры.

По словам Фергюсон, ее годами предупреждали о том, что раскрытие информации о ситуации на проекте может привести к проблемам в карьере. С похожими обвинениями выступил и еще один участник, Джедвард (Jedward). Он также заметил, что жалеет лишь об одном — что не выругался нецензурно на членов жюри в прямом эфире.

Конкурсантка Шер Ллойд (Cher Lloyd) описала происходившее на телешоу как «попытку продать мечту», а в реальности участников эксплуатировали и совершенно не ценили как людей. По ее словам, им предлагали различные варианты для карьеры, уверяя, что это сделает их знаменитыми. В результате, пояснила Ллойд, даже если композиция оказывалась популярной, все деньги продюсеры забирали себе. При этом участница подчеркнула, что для сотрудников проекта не чужды расизм и травля по отношению ко всем конкурсантам.

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