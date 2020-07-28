Участник телешоу годами насиловал женщин и снимал все на видео

Бывший участник телешоу талантов X Factor Филлип Блэкуэлл (Philip Blackwell) был признан виновным в изнасилованиях и приговорен к пожизненному тюремному сроку. Как сообщает Metro, 56-летний мужчина за 22 года надругался над девятью женщинами, при этом он снимал свои преступления на видео.

По данным суда, Блэкуэлл совершил первое изнасилование в 1997-м и годами повторял свои действия с разными жертвами. Некоторым из женщин он закрывал глаза и связывал руки изолентой. Свои преступления мужчина совершал в разных британских городах: в Бирмингеме, Ковентри и Нанитоне.

Блэкуэлл участвовал в проекте X Factor в 2008 году. Он тогда выступил с музыкальным номером, но в итоге не прошел в финальный этап. Уже после неудачи на телевидении мужчина совершил еще серию изнасилований. В суде он признал вину в изнасилованиях, нападениях на женщин и других криминальных действиях.

Большинство жертв — молодые одинокие девушки, которых мужчина специально выслеживал до изнасилования, наблюдая за ними из автомобиля. Чтобы скрыть свою личность, он надевал балаклаву или маску в момент надругательства, а также говорил с ирландским акцентом. Блэкуэлл также угрожал жертвам повторными нападениями, если они обратятся в полицию.

Ранее популярного ведущего телеканала Fox News Эда Хенри (Ed Henry) обвинили в изнасиловании. Он был уволен с телеканала из-за заявлений о домогательствах. Две женщины, обвинившие его в насилии, обратились в суд.