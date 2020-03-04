Участница «Холостяка» из Дагестана подверглась травле на родине

Участница реалити-шоу «Холостяк», 26-летняя врач из Дагестана Сапият Ахмедова, подверглась травле со стороны некоторых жителей республики. Согласно комментариям под публикациями в ее Instagram-аккаунте, на родине участие в телевизионной передаче посчитали позором.

Жители города Избербаш узнали, что Ахмедова родилась и выросла в их городе и стали оскорблять девушку. «Всему ее тухуму посмотреть в глаза, а именно мужчинам, и спросить, в каком месте вы мужчины? Позор Дагестана. Побрить ей голову надо», — написал один из возмущенных под постом Ахмедовой в Instagram об участии в проекте. «Мразь позорная. В тебе ничего дагестанского нет, так что не упоминай, откуда ты», — гласит другой комментарий.

Как сообщает Telegram-канал Mash, против Ахмедовой высказался и известный дагестанский общественник Шамиль Хадулаев. По его словам, участие в подобном шоу «не лежит в традициях народов и Дагестана, и всего Кавказа». Хадулаев подчеркнул, что мусульманская девушка «не должна добиваться руки и сердца молодого человека», поскольку испокон веков инициативу проявлял мужчина.

Девушка получила образование в Воронежском государственном медуниверситете имени Бурденко, по профессии она врач-терапевт и нутрициолог. У Ахмедовой 23,5 тысячи подписчиков в Instagram. В настоящее время возможность комментировать ее посты ограничена.

Холостяком в новом сезоне проекта стал стоматолог Антон Криворотов. Специалист получил образование стоматолога в России и США, а затем начал вести частную практику в Москве. Многие из его клиентов — отечественные звезды. Первая серия седьмого сезона «Холостяка» вышла 1 марта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!