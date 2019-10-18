Звезда «Физрука» отправилась на шоу «Холостяк»

Участницей нового сезона телепроекта «Холостяк» на ТНТ станет звезда телесериала «Физрук» Полина Гренц. Об этом сообщает Super.ru.

Как отмечает ресурс, за пять лет с момента выхода сериала Гренц сильно изменилась. В настоящее время у актрисы более 770 тысяч подписчиков в Instagram. Она также ведет блог, в котором публикует каверы на знаменитые песни и делится фотографиями со съемок.

24-летняя Гренц известна российским зрителям по роли Саши Мамаевой в сериале «Физрук». До съемок девушка вела блог на YouTube. Ради роли в сериале ей пришлось поправиться, однако после съемок первых сезонов она начала снижать вес.

Ранее сообщалось, что участницами седьмого сезона «Холостяка» также станут бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана и Лиза Адаменко — экс-супруга бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл».

Холостяком в новом сезоне проекта станет стоматолог Антон Криворотов. Врач получил образование стоматолога в России и США, а затем начал вести частную практику в Москве. Многие из его клиентов — отечественные звезды. Премьера седьмого сезона «Холостяка» запланирована на весну 2020 года.

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