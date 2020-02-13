Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины

В новом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ будет участвовать мужчина в образе женщины. Как сообщает телеканал «360», вместе с 24 девушками за сердце стоматолога Антона Криворотова будет бороться уроженец Уфы по имени Заки Мусин.

Отмечается, что 27-летний мужчина пишет о себе в соцсетях, используя женский род и, по его собственным словам, выглядит лучше некоторых женщин. При этом он не делал хирургическую коррекцию пола и не планирует подобной операции в будущем.

Мучин признался, что состоял в отношениях как с женщинами, так и с другими мужчинами, однако он выступает против однополых браков. «Я осознаю, что родился мальчиком, и сколько бы операций ни делать, я не стану полноценной девочкой», — приводятся в материале его слова.

Ранее сообщалось, что участницами нового сезона «Холостяка» станут бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова (Кержакова) и экс-супруга топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Лиза Адаменко. Также говорилось об участии в шоу звезды телесериала «Физрук» Полины Гренц.

О том, что новым холостяком станет стоматолог Антон Криворотов стало известно в октябре 2019 года. Авторы шоу впервые за много лет решили найти пару немедийному человеку.

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