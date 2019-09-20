Звезда «Холостяка» рассказал об изменившем его жизнь ДТП со смертельным исходом

Участник американского шоу «Холостяк» Крис Соулз (Chris Soules) раскрыл подробности произошедшей два года назад аварии с его участием. Он врезался в трактор, водитель которого погиб в результате столкновения. Соулз рассказал о произошедшем в интервью передаче Good Morning America на телеканале ABC.

По словам Соулза, он ехал по проселочной дороге в темноте, чтобы забрать нанятого им рабочего. «Следующее, что я помню, это то, как я очнулся в своей машине. Я связался по рации с отцом, с рабочими, сказал: "Мне нужна помощь"», — рассказал американец.

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Затем Соулз услышал голос человека, просившего вызвать службу спасения. Он выбрался из своего автомобиля и подошел к тяжело раненному мужчине. Соулз позвонил по номеру 911 и попытался оказать пострадавшему первую помощь, сделав ему непрямой массаж сердца и проведя вентиляцию легких.

По приезде скорой он покинул место происшествия. По его словам, он не мог ясно мыслить. «Я был испуган и хотел оказаться в более безопасном месте, и я поехал домой. Мне нечего было скрывать», — сказал мужчина.

Он опроверг обвинения в том, что находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Такая информация распространилась из-за того, что полиция нашла в его машине несколько банок из-под алкоголя. Соулз объяснил, что автомобиль ему не принадлежал, а банки могли оставить рабочие, которые пользовались им до него.

Авария, о которой говорил Соулз, произошла в апреле 2017 года. Бывший участник «Холостяка» врезался в трактор, за рулем которого был 66-летний отец двоих детей Кеннет Мошер (Kenneth Mosher). Он ехал по проселочной дороге с выключенными фарами. За то, что Соулз покинул место аварии, его приговорили к двум годам условного заключения, а также к штрафу в размере 625 долларов (40 тысяч рублей по текущему курсу). В последующих интервью Соулз признавался, что авария навсегда изменила его жизнь.

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