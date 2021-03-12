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Ургант спародировал поматерившуюся крымскую чиновницу

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Иван Ургант
Иван Ургант
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» спародировал министра культуры Крыма Арину Новосельскую, которая случайно нецензурно выругалась во время совещания по видеосвязи. Выпуск опубликован на YouTube.

В начале выпуска на столе перед Ургантом стояла кружка, в которой лежал банан. «*** твою мать, поставили, как обезьяне. Вы че, обалдели?» — процитировал телеведущий поматерившуюся чиновницу.

Затем соведущий Урганта призвал его успокоиться — именно так на слова Новосельской отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. После этого Ургант, как и министр культуры полуострова, несколько раз попросил прощения.

«Здесь тишина, но в министерстве культуры Крыма сейчас смотрят нас», — пошутил телеведущий.

Ранее, 11 марта, во время правительственного совещания по видеосвязи Новосельская выругалась матом, произнеся фразу «** твою мать». Ее возмутила неработающая техника. Позже она извинилась за свое поведение, добавив, что переживает из-за случившегося «больше всех».

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Арине Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

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