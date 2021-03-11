Россия
 
Последние новости
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Неизвестный установит в российском городе новую «Аленку»
Инкассатор покончил с собой у офиса российского банка
Врач предупредил 30-летних о риске рака почек
На телеведущего упал экран в прямом эфире
Россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме среди туристов
Азербайджан закупит у России 300 тысяч доз «Спутника V»
Путин объяснил критику правительства уровнем роста цен
Российский миллиардер погасит ипотеку многодетной семье
Новости партнеров
Прослушать новость

Министр культуры Крыма объяснила свою ругань на совещании с Аксеновым

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи фразой «** твою мать», объяснила произошедшее. По словам чиновницы, она выругалась матом из-за технических неполадок, сообщает «Крым 24».

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались "непарламентские" выражения», — сказала Новосельская и добавила, что больше всех переживает из-за этой ситуации.

Как сообщалось ранее, Аксенов возмутился из-за слов чиновницы во время совещания и попросил ее успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» — сказал Аксенов и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему министерство культуры, провести служебное расследование.

Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», — объяснила она.

Предыстория: Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Министр культуры Крыма извинилась за “прачечную” в прямом эфире
Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Внезапно включенный микрофон выдал мат чиновника в прямой эфир с главой Крыма