Министр культуры Крыма объяснила свою ругань на совещании с Аксеновым

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи фразой «** твою мать», объяснила произошедшее. По словам чиновницы, она выругалась матом из-за технических неполадок, сообщает «Крым 24».

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались "непарламентские" выражения», — сказала Новосельская и добавила, что больше всех переживает из-за этой ситуации.

Как сообщалось ранее, Аксенов возмутился из-за слов чиновницы во время совещания и попросил ее успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» — сказал Аксенов и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему министерство культуры, провести служебное расследование.

Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», — объяснила она.