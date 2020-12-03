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Внезапно включенный микрофон выдал мат чиновника в прямой эфир с главой Крыма

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Начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский выругался матом на совещании. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем». Внезапно включенный микрофон выдал нецензурную брань в прямой эфир с главой республики Сергеем Аксеновым, после чего тот попросил чиновника отключить громкую связь.

По словам помощницы Зворского, за включение микрофонов отвечают специалисты технической поддержки правительства Крыма. «Почему именно в этот момент сегодня включился микрофон — это вопрос к техникам», — сказала она. Аксенов пообещал разобраться в произошедшем.

Ранее депутат ульяновской гордумы Виктория Маркелова обматерила пользователя Instagram после критики в свой адрес. По словам депутата, мужчина написал комментарий к посту о планах политика, отметив, что Маркелова «в очередной раз обманывает людей» и единственное, что может делать, — это «лизать царьков».

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