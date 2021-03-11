Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника, сообщает «Крыминформ» в своем Telegram-канале.

Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» — сказал Аксенов и попросил вице-премьера Михаила Назарова, курирующего министерство культуры, провести служебное расследование.

Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», — объяснила она.

В декабре 2020 года начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский не заметил включенный микрофон и выругался матом на совещании с главой республики. Аксенов попросил чиновника отключить громкую связь.