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В Совфеде отреагировали на фразу министра культуры Крыма «** твою мать»

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма Арину Новосельскую, однако это не повод для увольнения, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 11 марта.

«Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — отреагировал Цеков.

Ранее в четверг во время правительственного совещания по видеосвязи Новосельская выругалась матом, произнеся фразу «** твою мать». Ее возмутила неработающая техника. Позже она извинилась за свое поведение, добавив, что переживает из-за случившегося «больше всех».

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

В декабре 2020 года сообщалось, что начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский не заметил включенный микрофон и выругался матом на совещании с главой республики. Аксенов попросил чиновника отключить громкую связь.


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