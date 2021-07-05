Известный телеведущий пришел на свадьбу и разгневал молодоженов

Известный британский телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи пришел на свадьбу, которая проходила на пляже близ города Ньюки на юге Англии. Как сообщает The Sun, шоумен выбрал эту же площадку для съемок нового выпуска своего шоу, чем разгневал молодоженов.

35-летний Чарли Уиллис (Charlie Willis) и его 29-летняя жена Лаура (Laura) отметили, что заплатили 1,3 тысячи фунтов (132 тысячи рублей по текущему курсу) за свадебную церемонию и изысканные блюда на шесть человек. Еще в июне они договорились о том, что территория частного пляжа будет в их распоряжении на день.

Тем не менее на пляже оказалась съемочная группа, которая помешала паре сделать свадебные фотографии. Еда же, по словам пары, была «дешевой и отвратительной», так как Рамзи занял кухню для своей передачи.

«Все это было настоящим кухонным кошмаром. Мы оба так много работали, чтобы отложить необходимую сумму на наш день, и в итоге мы чувствовали себя статистами на игровом шоу», — возмутился Уиллис.

После этого продюсер шоу отправил молодоженам письмо с извинениями. Рамзи вернул им всю сумму, которую они потратили на мероприятие. В то же время представители пляжа, на котором проходил праздник, подчеркнули, что свадебная вечеринка не давала им исключительного права на пользование территорией.

Гордон Рамзи — известным британский шеф-повар, ресторатор и телеведущий. Благодаря своему эксцентричному образу на телешоу он стал популярен на телевидении и в сети. Рамзи также ведет собственный YouTube-канал, на котором публикует ролики с различными рецептами блюд.