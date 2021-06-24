Записка обиженной на мать дочки развеселила пользователей сети

Пользовательница Reddit под ником erakat опубликовала записку, которую она получила от обиженной дочери, отказывавшейся умываться. Послание семилетнего ребенка развеселило пользователей сети.

Мать написала, что ее ребенок каждый раз пишет «пассивно-агрессивные» письма, когда не соглашается с родительскими решениями. Свежий случай не стал исключением.

«Я вижу, ты хочешь, чтобы я умылась, но я правда хочу смотреть "Моану" (мультфильм от Disney — прим. «Ленты.ру»). Поэтому мы можем досмотреть его, и ты узнаешь, чем он закончится, потому что это действительно [слово пропущено]. Мне не следует говорить тебе, чем закончится мультфильм, потому что ты сама можешь узнать, чем он закончится. Но я не хотела бы тебя разочаровывать, так что пойду и умоюсь», — написала ее дочка, совершив несколько грамматических и стилистических ошибок.

В конце записки девочка нарисовала лица с разными выражениями эмоций: веселое и взволнованное. Первое было перечеркнуто, а под вторым написано: «Как я себя чувствую».

Комментаторы посмеялись над посланием опечаленного ребенка. Они пошутили, что девочку ждет большое будущее в составлении электронных писем в офисе. Другие отметили, что, если она выйдет замуж, у ее супруга не будет никаких шансов в семейных спорах.