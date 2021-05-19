Мужчина получил от соседа записку с просьбой тише заниматься сексом и рассмеялся

Житель Шотландии, 26-летний Стивен Каннингем (Stephen Cunningham) рассказал, как получил записку от соседа, из которой узнал новое о себе. Как сообщает The Sun, мужчину попросили потише заниматься сексом, что крайне его удивило и рассмешило.

В написанной от руки записке сосед жаловался на то, что шотландец «разделяет интимные моменты своей личной жизни» с жильцами многоквартирного дома. Аноним призвал мужчину не быть таким громким, поскольку из-за его ночных активностей не могут уснуть соседи.

По словам мужчины, записку оставили под дверью рано утром. «Дорогой сосед, просто дружеская записка от вашего соседа, чтобы напомнить вам, что стены в этих зданиях тонкие, а звук может распространяться. Мы понимаем, что иногда неизбежно слышим соседей, но хочу, чтобы вы знали, что мы слышим больше, чем должны», — говорилось в послании.

Письмо завершалось просьбой подумать о соседях и благодарностью за понимание ситуации. Сам Каннингем рассказал, что его рассмешило послание от анонима. Он подчеркнул, что так и не знает, кто именно из соседей оставил записку и не планирует это выяснять. Шотландец в шутку задумался о том, чтобы оставить у дверей соседей беруши.

Ранее пользовательница Twitter с ником sharpbyname8 показала письмо, в котором соседи попросили ее не визжать как свинья во время секса. Пост, опубликованный 14 января, собрал десятки тысяч лайков и более тысячи ретвитов.