Соседи попросили женщину не визжать как свинья во время секса

Пользовательница Twitter с ником @sharpbyname8 показала письмо, в котором соседи попросили ее не визжать как свинья во время секса. Пост, опубликованный 14 января, собрал десятки тысяч лайков и более тысячи ретвитов.

Один из соседей заявил женщине, что они устали слышать ее крики во время занятий любовью. Выложив записку в соцсеть, она пошутила: «А я думала, что кричу как героиня из рекламы Herbal Essences, но вообще, пошли бы вы». Позже она призналась в комментариях к публикации, что после гневного послания от соседей чувствует себя очень некомфортно.

Пользовательница сети @AnnalyseSikora припомнила, что когда-то сосед сверху стучал по полу шваброй, чтобы помешать ей заниматься сексом. «Я пыталась перевести все в шутку, но в действительности это портило мне жизнь», — сетовала она. Другие комментаторы глумились, что своим посланием соседи предложили женщине попробовать новые звуки. «Завистливые соседи — это такая проблема», — отмечали третьи.

Ранее пользовательница Reddit с ником Wubalubatubtub рассказала, как отомстила соседям за громкий секс, и прослыла гениальной. Она регулярно в ответ включает музыку через колонку.