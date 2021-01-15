Женщина отомстила соседям за громкий секс и прослыла гениальной

Женщина рассказала, как отомстила соседям за громкий секс. Пользовательница Reddit с ником Wubalubatubtub объяснила, что регулярно в ответ включает музыку через колонку. В комментариях она прослыла гениальной за такую реакцию.

«У моих соседей крайне энергичный секс», — указала женщина, арендующая одну из комнат в старом доме. Комнату на верхнем этаже снимает пара, которая и мешает ей. По словам юзера, в прошлом она носила наушники, но даже они не помогали заглушить звуки полностью.

Wubalubatubtub рассказала, что ситуация не улучшалась, а из-за локдауна ей пришлось постоянно находиться дома. «Я начала проигрывать музыку через колонку. Я включаю ее на громкость в 50 процентов. И хотя это не убирает все звуки, это помогает не слышать все эти звуки кровати и стоны», — описала решение пользовательница.

Вскоре сосед обратился к ней и попросил не включать музыку так громко. Женщина в ответ сообщила, что включает ее только, когда пара занимается сексом. В результате возник спор и мужчина заявил, что это неправильно и назвал ее «сучкой» за эти действия.

В комментариях подавляющее большинство пользователей поддержали автора публикации и ее метод. Octus_L рассказал, что даже создавал специальный плейлист для таких случаев, когда жил с подобными соседями. Он посоветовал сообщить о проблеме владельцу дома. Были и те, кто предложил более жесткие действия. Так, melympia выступила с идеей записать звуки секса и опубликовать аудиофайл в соцсети или отправить ее домовладельцу.