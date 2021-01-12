Женщина узнала о карьере мужа в секс-индустрии спустя 15 лет брака

Женщина, прожившая 15 лет в браке, узнала, что ее муж увлекается кроссдрессингом — переодеванием в женскую одежду, а также в тайне построил карьеру в секс-индустрии, в частности, в вебкаме. Своей историей она поделилась на Reddit.

«Сегодня я узнала, что мой муж занимается кроссдрессингом, носит накладную грудь и женское белье, фотографируется с секс-игрушками и выкладывает снимки в сеть», — написала рассказчица. Женщина подчеркнула, что за 15 лет брака супруг ни разу не говорил ей о своем увлечении. Однако она, узнав о тайне, поняла, что могла догадаться и раньше.

В частности, автор поста вспомнила, что много лет назад нашла в телефоне супруга снимок его ягодиц в женском белье. Тогда мужчина сказал ей, что фотография была шуткой. Спустя несколько лет она заметила похожие снимки в удаленных фотографиях мужа, но не успела рассмотреть их. Супруг объяснил, что изображения были скриншотами из порно. Кроме того, однажды она нашла в спальне пару париков, позже муж объяснил, что купил их для ролевых игр.

В день публикации поста она нашла секретную электронную почту супруга, заведенную на женское имя. Затем рассказчица узнала, что у него есть аккаунт на сайте для вебкама. Кроме того, она изучила аккаунт мужа в Amazon, привязанный к его «женской» электронной почте, и выяснила, что он покупал женское белье, женскую одежду, силиконовые груди, фаллоимитаторы и презервативы.

Героиня истории рассказала о своих находках супругу, после чего он признался в пристрастии к кроссдрессингу и подработке в вебкаме. Мужчина сообщил, что увлекся этим еще до их знакомства. Он добавил, что публикация фотографий в женской одежде приносит ему около 200 долларов в месяц. Рассказчица, однако, уточнила, что ее муж хорошо зарабатывает и не нуждается в деньгах.

Женщину расстроило то, что муж столько лет держал в тайне свою любовь к переодеванию в женскую одежду. Кроме того, женщина усомнилась в том, что супруг был до конца откровенен с ней. В частности, она не посчитала интерес к фотографированию в женской одежде убедительным объяснением для покупки презервативов. Автор поста добавила, что ее муж — очень добрый и заботливый супруг и отличный отец, поэтому она не хочет разводиться с ним, и попросила совета у пользователей Reddit.

В комментариях многие раскритиковали мужчину за то, что он скрыл от жены эту часть своей жизни. Пользователь с ником @panormda написал, что ее супруг по сути занимается проституцией. Некоторые порекомендовали героине истории обратиться вместе с мужем к психотерапевту. Пользователи также предупредили женщину, что супруг, скрывавший от нее тайну в течение 15 лет, может хранить много других секретов.