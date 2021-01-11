Россиянин узнал об интересах отца в интернете и был неприятно поражен

Пользователь российского имиджборда «Пикабу» с ником limita рассказал, что его отец переключился со «всякой дряни» по РЕН ТВ на интернет, однако результат сына не порадовал. После разговора с отцом он задался вопросом, не лучше ли будет, если отец станет смотреть телевизор вместо интернета.

По словам юзера, раньше после просмотра РЕН ТВ отец рассказывал ему про теории заговора. «Я ему как-то ляпнул: "У тебя есть интернет, где хранятся все знания человечества, а ты ерунду смотришь"».

Спустя время отец заговорил с сыном «о космологии и камнях по знаку зодиака». «Пап, я тебе РЕН ТВ отключу!» — пригрозил автор поста, на что отец ответил, что послушался его совета, перестал смотреть телевидение и стал осваивать интернет. «В смысле, а про камни и космологию откуда?» — поинтересовался сын. Оказалось, что эти знания он приобрел, читая «Яндекс. Дзен», чем молодой человек был неприятно поражен.

Пост россиянина собрал больше 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. Посетители портала писали, что сталкиваются с аналогичной проблемой. «У меня мама такая же. Умеет, скажем так, находить РЕН ТВ интернете», — отметил пользователь ostoldnameagain.

Пользователи имиджборда посетовали на то, что интернет стал нести больше вреда, поскольку люди взрослого поколения не умеют им пользоваться и фильтровать получаемую в сети информацию. «РЕН ТВ в инете больше чем в РЕН ТВ», — предостерег railwaym. Кроме того, люди старшего поколения часто становятся заложником так называемого пузыря фильтров, когда кликнув на несколько похожих материалов, пользователю предлагают и другие похожие материалы по теме.

Автору поста посоветовали «лечить» отца YouTube-каналом «Антропогенез ру» и другими ресурсами, которые ведут настоящие ученые. Юзер с ником 208l привел в пример другой пост с «Пикабу» о мужчине, который увлекался космологией. Его подписали на научные каналы на YouTube, и через полгода «дядька терпеть уже не мог всякую космологию и подобную *** (чушь)». «Мой совет такой же, на "Яндекс Дзене" есть и нормальные источники науки: n+1, science и тому подобное. Подпиши своего отца на них», — порекомендовал один из комментаторов.