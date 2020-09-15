Прославившиеся в сети «дедушка-хипстер» с женой раскрыли секрет своей популярности

Пожилая пара из Германии прошлась по улицам в ярких нарядах и прославилась в сети. Секрет популярности пенсионеров раскрыли на платформе Bored Panda.

По информации издания, точный возраст бывшего шеф-повара Гюнтера Краббенхофта (Günther Krabbenhöft) и его возлюбленной Бритт Канья (Britt Kanja) не уточняется, однако известно, что они точно старше 70 лет. Несмотря на возраст, пара продолжает вести активный образ жизни: посещает различные мероприятия и ходит на танцевальные вечеринки.

Пенсионер, известный в сети как «дедушка-хипстер», рассказал журналистам, что всегда увлекался модой, но не смог стать стилистом из-за давления родителей. По его словам, в молодости чаще всего он ходил в черных классических вещах, однако всегда добавлял к своим образам необычные детали.

Фото опубликовано @britt.kanja

Герой материала также подчеркнул, что его стиль менялся в течении всей жизни. «Для меня главное — это гармония между внутренним миром и внешним видом», — пояснил Краббенхофт.

Отмечается, что пожилую пару начали фотографировать на улицах Берлина посторонние люди, и она начала набирать подписчиков в Instagram. Вскоре пенсионеры и сами стали публиковать в соцсетях кадры, на которых они позируют в нарядах ярких цветов.

Так, например, на одном из фото они попозировали в похожих костюмах белого цвета. Пара дополнила свои образы головными уборами: Канья надела широкополую шляпу, а Краббенхофт — голубую. На другом снимке женщина стоит в полностью зеленом костюме, а мужчина — в бежевых брюках, жилете и пиджаке в клетку.

В июле владеющие прачечной пенсионеры снялись в вещах, которые забыли их клиенты, и прославились в сети. 83-летний Ванджи (Wanji) и 84-летняя Шо-Эр (Sho-Er) пожаловались на скуку, поэтому их внук попросил пару попозировать вещах, которые лежали у них без дела больше 10 лет. Одна из публикаций стала вирусной, в результате чего на страницу пары за несколько недель подписались почти 100 тысяч человек.