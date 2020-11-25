Отец станцевал во время видеопрезентации дочери и покорил интернет

dailymail.co.uk

Американская школьница по имени Делейни Джонс (Delaney Jones) записывала видеопрезентацию для школьного урока, и в это время в кадр вошел ее отец и начал танцевать. Своими движениями он покорил интернет, а ролик набрал вирусную популярность, сообщает Daily Mail.

В начале видео девочка сказала, что собирается заняться поделками из бумаги. После этого она попросила голосового помощника включить песню Uptown Funk группы Kidz Bop Kids. Когда музыка заиграла, Делейни взяла клей и начала свою презентацию.

В это же время на заднем плане появился ее отец Айзек (Isaac). На заднем плане он хлопал в ладоши и танцевал, пока девочка занималась своими поделками. Сначала она не замечала его, а потом сказала, что «это просто ее папа», и продолжила презентацию.

Вскоре отец решил разнообразить танец: взял на руки младшего брата Делейни и стал трясти его в такт музыке. Через некоторое время на кухню пришел старший брат Делейни, который начал петь.

«Что не так с этой семьей? Я просто пытаюсь заниматься изобразительным искусством», — возмутилась школьница, но продолжила клеить поделку. Ролик закончился после того, как Делейни убежала за блестками, а ее старший брат встал перед камерой.

Видео попало в интернет благодаря матери девочки Дженнифер: она увидела его, проверяя школьный портал дочери. «Надеюсь, ее учительница смеялась так же сильно, как я», — написала мама на своей странице в Facebook. Отец Делейни не подозревал о том, что ролик предназначался для учителя, добавила Дженнифер.

За неделю видео набрало более 10 миллионов просмотров. Зрители посмеялись над танцами отца и поведением детей.