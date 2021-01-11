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Парень нашел старый дедушкин ноутбук и разбогател

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Фото: BitcoinHolderThankU

Пользователь Reddit рассказал историю о том, как случайно разбогател после того, как нашел в старом дедушкином ноутбуке файл с ключами от биткоинов, который он сам сохранил около десяти лет назад.

По словам парня, в 2011 или 2012 году, когда он был ребенком, он и его друзья увлеклись игрой под названием Dark Orbit. В ней существовала специальная игровая валюта, которую можно было приобрести за реальные деньги. Не имея возможности сделать этого, дети начали искать в интернете способы получить эту валюту бесплатно.

Так они узнали, что игровой ресурс можно покупать за биткоины. Дети выяснили, что криптовалюту дают за просмотр видео или за выполнение различных онлайн-заданий. Таким образом рассказчик заработал 127 биткоинов. «Я не помню, почему я так и не купил игровую валюту, но как же я рад, что я не сделал этого», — признался автор поста.

Во время новогодних каникул герой истории приехал в гости к дедушке и включил старый ноутбук, на котором играл в Dark Orbit. Там он обнаружил текстовый файл под названием «Ключи» и выяснил, что у него все еще есть 127 биткоинов, про которые он забыл. Парень принял решение продать их, когда курс составлял 33 439 долларов за один биткоин (около двух с половиной миллионов рублей). Таким образом он получил 4,24 миллиона долларов (около 317 миллионов рублей).

Позже автор поста признался, что немного жалеет о том, что продал сразу все биткоины, так как их цена продолжает расти. Он добавил, что, несмотря на богатство, не планирует бросать образование. «Не хочу закончить как один из тех людей, которые выигрывают в лотерею и спускают все за несколько месяцев или лет», — объяснил герой истории. Он также подчеркнул, что уже вернулся к своей обычной жизни и не стал тратить деньги на дорогие вещи, дома или машины.

По данным на 11 января, цена одного биткоина составляет около 2,5 миллиона рублей. В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Ожидается, что криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.

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