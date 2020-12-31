Старик оставил напоминание самому себе и расстроил пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником reed_a_book случайно раскрыла бумажник дедушки, спутав его с кошельком своего своего возлюбленного. Во внутреннем кармане кошелька она увидела записку, которой захотела поделиться с посетителями портала. Содержание послания расстроило пользователей сети.

«Покрывается ли процедура, которая мне понадобится, медстраховкой? Если нет, то не делай это!» — оставил себе напоминание мужчина.

Опубликованная девушкой фотография записки стала вирусной и набрала больше 30 тысяч апвотов. В комментариях к посту пользователи делились своими сожалениями по поводу того, что старику приходится думать о том, чтобы экономить на своем здоровье.

Положение пожилого мужчины породило в комментариях дискуссию о дороговизне медицины в США — по всей видимости там живут герои истории. Некоторые писали, что не могут позволить себе вызвать скорую помощь, потому что она не входит в страховку, а оплачивать приезд неотложки самостоятельно крайне накладно.

«От такого у меня тяжело на сердце», — выразила сочувствие дедушке автора поста одна из пользовательниц Reddit.