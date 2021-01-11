Цена биткоина рухнула

Цена самой популярной криптовалюты мира — биткоина — рухнула. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Стоимость криптовалюты упала более чем на 11 процентов, составив около 35 тысяч долларов на 23:30 мск. Затем цена биткоина вновь выросла, превысив отметку в 37 тысяч долларов.

В пятницу, 8 января, криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.