Цена биткоина вновь побила рекорд

Цена биткойна в ходе торговой сессии вновь побила рекорд, превысив 40 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум. На момент на написания новости стоимость криптовалюты выросла на 8,5 процента и в пике составила около 40 013 долларов.

В ночь на 7 января стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне протестов в США, достигая в пике 36 470 долларов. Утром стоимость биткоина снова обновила рекорд, составив в пике 37 168 долларов.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать. При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.