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Женщина оригинально отомстила школьнику-вору и стала героиней сети

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Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Dangerous-Ad-5320 стала героиней сети после того, как разработала план мести ребенку, ворующему ее почту. Часть комментаторов оценили ее оригинальный метод.

Американка рассказала, что живет через дорогу от начальной школы. На камерах видеонаблюдения она увидела, что какой-то «ребенок лет восьми» каждый день проходил мимо ее дома и заглядывал в почтовый ящик, а также периодически забирал себе все содержимое. То же самое школьник проделывал с почтой ее соседей.

«Его (школьника — прим. «Ленты.ру») сопровождает взрослый, который ничего не делает, чтобы остановить такое поведение», — пояснила пользовательница Reddit.

Автор поста придумала план мести: она сделала скриншоты одного из роликов, на которых ребенок воровал ее почту, и распечатала их. Женщина положила снимки в конверт, а вместе с ними оставила записку, в которой пригрозила, что школьник попадет в тюрьму, если продолжит свою деятельность.

«Я оставила письмо в почтовом ящике, и сразу после окончания школьных занятий наблюдала со своего смартфона, как ребенок снова забрался в мой почтовый ящик и вытащил письмо. Не прошло и десяти минут, как мать ребенка постучала в мою дверь», — поделилась Dangerous-Ad-5320.

Рассказчица сказала, что ее собеседница была крайне недовольна, а сын плакал на заднем плане, потому что боялся попасть в тюрьму. Его мать потребовала от владелицы почтового ящика объяснить школьнику, что полицейские не приедут за ним. Однако Dangerous-Ad-5320 предложила собеседнице «вступить в роль родителя» и объяснить отпрыску, что на самом деле происходит.

Комментаторы встали на сторону автора поста и похвалили ее за то, что она сразу не обратилась в полицию. Они отметили, что в США кража почты является серьезным преступлением, поэтому ребенок и его мать легко отделались.

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