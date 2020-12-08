Петросян рассказал о мести Первого канала и попытках вернуть его

Российский юморист Евгений Петросян рассказал, что Первый канал мстил ему за уход на другой телеканал. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» он сообщил, что его пытались вернуть и высмеивали в других проектах.

«"Кривое зеркало" хотели разобрать на части, по разным программам. Уже шел процесс, но я сделать этого не дал», — отметил юморист. Передача с 2003 по 2004 год выходила на Первом канале, а с 2004 по 2013 годы— на канале «Россия» (позже — «Россия 1»).

Он подчеркнул, что когда ушел с Первого канала на «Россию 1», ему мстили, постоянно высмеивая в других проектах, например, в КВН. «У них была такая установка. Их заставляли это делать», — уверен юморист.

По словам Петросяна, позже ему предлагали вернуться на Первый канал, но предложенные условия его не устроили. «Дело не в финансах. Если ты на канале, то тебе должны предоставить все возможности для творческого процесса», — пояснил он.

Юморист также заметил, что в определенный период выпуски «Кривого зеркала» стали показывать крайне часто, чтобы, наоборот, сделать неприятным его образ и «сгубить популярность». «Ушел я, они не хотели, чтобы я уходил. Но довели меня до ручки», — заключил Петросян.

75-летний Евгений Петросян — один из самых известных юмористов России. На телевидении он выпускал проекты «Смехопанорама», «Шутка за шуткой», «Кривое зеркало» и другие. «Смехопанорама» перестала выходить в январе 2020 года, при этом Петросян утверждал, что для него это решение ВГТРК стало сюрпризом. Он был не только ведущим, но также показывал зрителям фрагменты своих концертов. Комик работал над проектами на Первом канале, но позже перешел на «Россию 1». Там запустил «Петросян-шоу» и «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».