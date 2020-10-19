Артист «Кривого зеркала» рассказал об уходе от Петросяна

Артист Игорь Христенко, выступавший в юмористической телепередаче «Кривое зеркало», рассказал о том, почему разошелся с юмористом Евгением Петросяном. Отношения с сатириком он обсудил с ведущим Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека». Выпуск опубликован на YouTube.

Христенко отметил, что «каждый продукт, каждый театр имеет свой срок жизни». Отвечая на вопрос Корчевникова о том, почему он разошелся с Петросяном и ушел из «Кривого зеркала», юморист сказал: «Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов».

Он подчеркнул, что после ухода из программы начал заниматься своим делом, а Петросян «повел корабль, на котором он был капитаном, в другое море». Христенко также посчитал произошедшее с «Кривым зеркалом» закономерным.

Ранее артист «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал, что за год похудел на 40 килограммов. По словам артиста, он понимал, что из-за лени не сможет сбросить вес с помощью диет и физических упражнений, поэтому решился на операцию по уменьшению объема желудка.