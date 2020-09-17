Ургант высмеял визит Петросяна в роддом

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своем шоу пошутил про реакцию роддома на визит юмориста Евгения Петросяна к новорожденному сыну. Выпуск передачи опубликован на сайте телеканала.

«Евгений Ваганович впервые показал фотографию своего второго ребенка в день 75-летия. Как сказали в роддоме, когда увидели отца, — "чума чудильная"», — пошутил Ургант.

Ведущий вспомнил одноименный монолог юмориста. «Я так называю нашу жизнь, потому что все время от нее вздрагиваю», — говорил Петросян во время выступления. Также в номере есть шутка о том, что автомобиль с одной работающей фарой называют «Лада Кутузов».

Ургант поздравил Петросяна с рождением сына и обратил внимание на то, как младенец смеется на снимке. «Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки», — сказал он.

Соведущий Дмитрий Хрусталев подметил, что публикация напоминает ему сцену с львенком Симбой из мультфильма «Король Лев»: «Смотри, Симба, все эти артисты "Кривого зеркала" скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда», — в шутку добавил Ургант.

16 сентября Евгений Петросян впервые показал фотографию сына, которого назвали Ваганом. В комментариях к посту многие оставили сатирику теплые пожелания.

О рождении ребенка у 75-летнего Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в марте. Утверждалось, что супруги воспользовались услугами суррогатного материнства. У Петросяна уже есть дочь от первого брака Викторина.

По сообщениям СМИ, Петросян женился на своей помощнице в начале декабря 2019 года. В ноябре 2018-го он развелся с четвертой супругой юмористкой Еленой Степаненко.