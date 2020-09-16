Петросян впервые показал второго ребенка

Юморист Евгений Петросян впервые показал фотографию своего второго ребенка. Он опубликовал снимок в Instagram в день своего 75-летия, в среду, 16 сентября.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал юморист фотографию сына. В комментариях к посту многие оставили сатирику теплые пожелания. Некоторые также посчитали, что ребенок похож на свою мать, супругу и помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. «А ваша жена писала, что это все слухи. Обманщица какая», — укорила юмориста в комментариях @kabachok_finik.

25 марта стало известно, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. По неофициальной информации, у пары появился мальчик. У Петросяна уже есть дочь от первого брака Викторина.

Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Утверждалось, что супруги воспользовались услугами суррогатного материнства — стоимость их составила около пяти миллионов рублей. Официально пара не подтверждала эту информацию.

По сообщениям СМИ, Петросян женился на своей помощнице в начале декабря 2019 года. В августе 2018-го стало известно, что Петросян намерен развестись с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко. В ноябре того же года брак был официально расторгнут. Из-за развода в фокусе внимания журналистов оказалось и финансовое состояние Петросяна: пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.