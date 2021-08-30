Женщина посмотрела записи со скрытых камер и выгнала родственников из дома

Пользовательница Reddit под ником bobthebuilder798 поделилась историей о том, как поставила дома скрытые камеры и, посмотрев записи, неприятно удивилась поведению родителей своего мужа. Автор поста заявила, что в результате ей пришлось выгнать родственников супруга.

Женщина призналась, что является очень закрытым человеком и не любит, когда кто-то трогает ее вещи. «Дело в том, что я выросла в многодетной семье, и братья и сестры постоянно брали у меня все без разрешения. Мы с мужем даже решили установить замок на двери в спальню, чтобы никто не рылся в наших вещах, пока нас нет. Недавно я еще расставила по всему дому камеры, потому что в прошлом месяце наших соседей обокрали», — написала она.

Пользовательница рассказала, что три месяца назад к ней с мужем переехали его родители. Родственники решили сделать у себя дома ремонт и попросили сына на время приютить их. «И вот на выходные мы с мужем уехали из города, чтобы отдохнуть. Когда мы возвращались, то получили уведомление о том, что кто-то пробрался в нашу комнату. Благодаря записям с камер я узнала, что родители мужа пробрались в нашу спальню и начали рыться в наших вещах и даже порвали простынь», — отметила женщина.

Автор поста и ее муж были шокированы поступком родных и, когда приехали домой, попросили их объясниться. Оказалось, что родители думали, что супруга их сына скрывает беременность и решили поискать доказательства. «Я сильно разозлилась и потребовала, чтобы они покинули наш дом», — вспомнила она. Женщина пожаловалась, что теперь получает гневные сообщения от братьев и сестер мужа о том, что они не хотят принимать родителей у себя.

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Многие пользователи встали на сторону автора поста. «Продолжайте стоять на своем. Если родители никому не нужны, то они могут временно пожить в гостинице», — заявил комментатор под ником ZZ12zz14ZZ. «Ни в коем случае не возвращайте их. Это ненормальное поведение», — выразил мнение юзер с ником PeteyPorkchops.

Ранее пользовательница Reddit под ником ThrowraMom567 сообщила, что вычеркнула мать из списка гостей на свадьбе. По ее словам, причиной запрета стал неудачный подарок родственницы будущему мужу ее дочери.