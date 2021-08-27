Девушка запретила матери приходить на свадьбу из-за подарка жениху

Пользовательница Reddit под ником ThrowraMom567 рассказала, что вычеркнула мать из списка гостей на свадьбе. Причиной запрета приходить на церемонию бракосочетания стал неудачный подарок родственницы будущему мужу ее дочери Кевину (Kevin).

По словам девушки, ее семья любит Кевина, и это чувство у них взаимное. Однако ее мать из тех людей, которые «постоянно высказывают свое мнение»: в основном комментарии женщины «негативные, безвкусные и необдуманные».

Первое время после знакомства с Кевином мать часто высказывалась по поводу его машины, образования и других вещей, которые ей не нравились. «Со временем благодаря строгим разговорам я смогла заставить ее проявить некоторое уважение. Но она продолжала раздражать Кевина тем, что постоянно говорила о его безволосом лице», — сказала ThrowraMom567. Она добавила, что ее жених сильно комплексует по этому поводу, однако мать задевала его и говорила, что отсутствие возможности отрастить бороду или усы — «это не по-мужски». Дочь начала «очень суровый» разговор с родственницей и объяснила ей всю ситуацию. На это женщина ответила, что не понимала, насколько ее замечания оскорбляют Кевина.

Незадолго до свадьбы мать решила устроить семейный ужин. На нем она захотела вручить жениху подарок и настояла, чтобы тот открыл его прямо за столом. Как оказалось, внутри лежали бритвенный станок и крем для бритья.

«Кевин на секунду застыл и продолжал смотреть на подарок. Мой отчим взял это и показал всем. Потом мама и другие гости начали смеяться… Кевин встал и вышел», — описала неловкую ситуацию ThrowraMom567. Она сказала, что была очень зла на родственницу и потребовала от нее извинений. Мать отказалась, потому что «не несет ответственности» за реакцию Кевина на шутку.

«Нет извинений — нет приглашения на свадьбу. Точка», — сердито заявила я и ушла. Вскоре мать позвонила ей и сказала, что жених с невестой слишком остро отреагировали на безобидную шутку. Позже родственники обвинили ThrowraMom567 в неуважении к матери.

В сети поддержали поступок девушки и даже предложили план мести. Юзер под ником Dimirosсh посоветовал сказать семье, что свадьбу перенесли в другое место. Когда родственники пожалуются, что пропустили праздник, девушка должна будет сказать им, что «это была просто шутка».