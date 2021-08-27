Женщина узнала о беременности 18-летней сестры и пыталась заполучить ее ребенка

18-летняя пользовательница сайта Reddit под ником Youn2o1 рассказала, что находится на 34-й неделе беременности. Ее 35-летняя сестра, страдающая от бесплодия, узнав эту новость, «начала сходить с ума» — она попыталась заполучить будущего ребенка.

Автор истории заявила, что сестра обвинила ее в «злоупотреблении фертильностью» и несправедливости. По мнению женщины, 18-летняя родственница должна жить своей жизнь, а не воспитывать ребенка, и отдать младенца ей.

По словам рассказчицы, сестра также предложила ей совместное воспитание: в ее планы входило, чтобы ребенок проводил по два дня в неделю с тетей, которая бы стала его законным опекуном. Однако такое предложение не устроило автора поста.

«Она все время просит меня усыновить моего ребенка», — пожаловалась пользовательница Reddit. Она также вспомнила, как однажды сестра пришла на завтрак и сообщила, что усыновит нескольких будущих детей родственницы. Тогда рассказчица резко ответила сестре. «Я не понимаю, каково это — не иметь детей, но твое бесплодие — не та проблема, которую должна решать я. И я не отдам тебе своего ребенка. Пожалуйста, не дави на меня», — заявила она.

После произошедшего родители стали очень холодно разговаривать с героиней истории из-за ее «бесчувственности». Девушка отметила, что теперь все в семье считают ее виноватой.

Пользователи в комментариях поддержали автора поста. «Не оставляйте сестру наедине со своим ребенком», — посоветовал юзер под ником Sleepy_felines, а baewcoconutinmyarms порекомендовал не оставлять его с родителями, потому что они не видят проблем в поведении старшей дочери. Также комментаторы призвали девушку прервать все отношения со старшей сестрой.