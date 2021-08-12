Американка случайно узнала о своей беременности на пятом месяце

Американка Жасмин Миллер (Jasmin Miller) случайно узнала о своей беременности на пятом месяце после того, как ее тело «раздуло» от бутербродов, пишет Daily Mail.

24-летняя девушка из Сан-Диего, Калифорния, решила в шутку сделать тест, заметив, что немного набрала вес. Как уточнила молодая мать, четыре месяца у нее не было никаких признаков беременности, живот оставался плоским, вес — неизменным. Некоторые симптомы беременности Миллер связала с болезнью желудка, из-за которой у нее иногда возникали спазмы. Первенец, Лейтон Скай Миллер, появилась на свет уже через три месяца после получения новости о беременности.

В конце июля 2019 года Жасмин пошла на концерт певицы Билли Айлиш, где съела бутерброд с помидорами в качестве закуски и быстро «распухла». «Это было настолько ненормально, что я отправила фотографию своей матери и сказала, что что-то не так. Она в шутку сказала, что я выгляжу беременной», — отметила американка. Мать посоветовала ей сделать тест на беременность.

Вместе со своей подругой девушка пошла в аптеку и купила два теста. «Я начала смеяться и кричать в кабинете УЗИ. Я была совершенно одна и очень напугана. В полном шоке», — вспомнила Миллер. Однако спустя время молодая мать осталась довольна, что оставила ребенка.

Ранее мать 11 детей Вероника Мерритт (Veronica Merritt) из Нью-Йорка, США, рассказала, что не пользуется средствами контрацепции и хочет родить еще шестерых детей.

