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17-летняя девушка узнала о своей беременности за считаные минуты до родов

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Фото: Unsplash

Жительница британского города Перт (Шотландия) узнала о своей беременности за считаные минуты до родов. Она рассказала свою историю изданию Daily Record.

В декабре 2018 года мать 17-летней Шивон Бьюкенен (Siobhan Buchanan) заметила, что лицо дочери отекло, и на нем появились прыщи. Она заподозрила, что девушка беременна, но та не поверила. Шивон утверждала, что это невозможно, поскольку она тщательно предохраняется. К тому же отсутствовали другие признаки: у нее не прекращались месячные и не рос живот. Тесты на беременность также показывали отрицательный результат.

Через три месяца у Шивон заболела спина. Сначала она думала, что дело в неудобном стуле на работе, но боль усиливалась. На следующий день ей стало так плохо, что пришлось вызвать скорую помощь. «Я была шокирована, когда в больнице меня сразу же отправили в родильное отделение и сделали УЗИ», — вспоминает она. Подозрения матери оказались верны: девушка была беременна, а боль в спине была связана с приближающимися родами.

Через несколько минут Шивон родила здорового сына, весившего 2,4 килограмма. «Я не могла поверить, что девять месяцев вынашивала ребенка, даже не зная об этом», — признается она. По мнению врачей, отсутствие живота объяснялось расположением плода, а месячные все же прерывались, однако девушка не заметила этого из-за нерегулярных кровянистых выделений.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружила, что беременна, когда роды уже начались. Поскольку плод располагался ближе к спине, у нее почти не увеличился живот, растущий вес она связывала с отсутствием активности во время карантина, а родовые схватки приняла за боль при месячных.

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