Женщина узнала о своей беременности после начала родов

Жительница британского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружила, что беременна, когда роды уже начались. Об этом пишет издание Metro.

24-летняя Рэй Мартин (Rhea Martin) утверждает, что не замечала признаков беременности. Поскольку плод располагался ближе к спине, у нее почти не увеличился живот, растущий вес она связывала с отсутствием активности во время карантина, а родовые схватки приняла за боль при месячных.

Обезболивающее, которое Мартин получила у врача, не помогало. Боль в животе и спине усиливалась, поэтому через два дня ей пришлось снова отправиться в больницу. На этот раз медики заметили, что дело не в месячных. Когда женщина узнала, что беременна и вот-вот родит, от удивления она лишилась чувств.

Мартин очнулась в другой палате, а рядом уже была акушерка. Времени на звонок родителям или будущему отцу ребенка не оставалось. Вскоре на свет появился новорожденный мальчик, весящий 2920 граммов. Женщина дала сыну имя Люк.

В 2019 году сообщалось, что жительница Лондона приняла роды у самой себя. Женщина не знала о беременности: все девять месяцев она работала официанткой, иногда по 14 часов в день, пила и курила.