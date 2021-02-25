Женщина приняла беременность за аппендицит и внезапно родила на парковке

Жительница валлийского города Пуллхели, Великобритания, не заметила своей беременности и неожиданно родила на автомобильной парковке. Об этом сообщает издание Daily Star.

В начале февраля 25-летняя Делит Джонс (Delyth Jones) всю ночь жаловалась на боль в животе и не пошла на работу. Когда у женщины начались схватки, она решила, что страдает от аппендицита.

«У меня были подобные боли и раньше, и тогда меня госпитализировали. Поэтому я подумала, что это что-то подобное. Я позвонила маме и сестре, чтобы они приехали помочь мне. Затем характер боли изменился, и я упала на пол», — рассказала Джонс.

«В какой-то момент она сказала: "Мне кажется, я рожаю", и мы засмеялись. Это был такой шок, когда оказалось, что так и есть. Она действительно не знала о беременности», — призналась сестра Джонс Кейт (Kate).

По дороге в больницу скорая помощь остановилась возле магазина ASDA, чтобы подобрать акушерку, которая оказалась поблизости. Роды прошли прямо на парковке супермаркета, где работает возлюбленный Джонс.

У валлийки родился здоровый мальчик весом 3,4 килограмма. Его назвали Гарри. Джонс и ребенка госпитализировали для медицинского осмотра, но в течение суток отпустили домой.

Тем временем ее возлюбленный закончил рабочую смену, не подозревая о том, что произошло всего в нескольких метрах от него. Он узнал, что стал отцом, только когда вернулся домой.

Молодые родители сообщили новость шокированным друзьям и семье. Все были рады за них.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружила, что беременна, когда роды уже начались. Поскольку плод располагался ближе к спине, у нее почти не увеличился живот, растущий вес она связывала с отсутствием активности во время карантина, а родовые схватки приняла за боль при месячных.