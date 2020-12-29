Девушка не заметила беременности и едва не умерла

Жительница американского города Кливленд, штат Огайо, узнала о беременности за несколько минут до родов и могла умереть, если бы не обратилась в больницу. Ее историю рассказало издание The Sun.

Элли Опфер (Ally Opfer), которой тогда было 22 года, утверждает, что ничто не указывало на беременность. «Да, месячные были нерегулярны, но у меня всегда так, — говорит она. — Я совершенно не прибавила вес, не уставала, не чувствовала каких-то странных движений. Живот был плоский». Девушка ничего не замечала и продолжала ходить на чирлидерские тренировки, на которых она, как ни в чем не бывало, крутила колесо и делала обратное сальто.

После возвращения с одной из тренировок у Элли усилилась боль, которую она связывала с начавшимися месячными. Мать дала ей грелку и обезболивающее, но они не помогли. Боль не исчезла и на следующий день, более того, тогда у девушки пропал аппетит. Спустя 40 часов ее уговорили сделать тест на беременность, но он показал отрицательный результат. Несмотря на это, она решила сходить к врачу.

В больнице у нее заподозрили почечные камни и отправили на УЗИ. «По выражению лица специалиста по УЗИ было ясно, что со мной что-то серьезно не так», — вспоминает Элли. Специалист сообщил ей, что она беременна, и у нее начинаются роды. «Мне сказали, что у меня сильнейшая преэклампсия, — говорит девушка. — Что у меня такое высокое давление, что я на грани инсульта. И если бы я приехала в больницу на несколько минут позднее, то могла бы умереть».

Спустя 30 минут у нее родился сын. Ребенок весил 3,4 килограмма и был здоров. По словам Опфер, это был первый мальчик, родившийся в ее семье за 43 года.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин.