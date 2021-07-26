Женщина узнала о своей беременности и родила в тот же день

Жительница канадской деревни Спалдинг, провинция Саскачеван, узнала о своей беременности и родила в тот же день. Об этом сообщает сайт Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC).

Рэйлинн Куэйли (Raelynn Qualie) была на работе в продуктовом магазине, когда у нее усилились спазмы в животе, которые беспокоили ее уже несколько дней. Она позвонила мужу Гленну Куэйли (Glenn Qualie).

Он понял, что жена не стала бы звонить ему домой с работы, если бы ситуация не была серьезной, поэтому в срочном порядке приехал за ней и повез в больницу. Мужчина думал, что им быстро удастся установить причину проблем жены со здоровьем, и к вечеру они вернутся домой.

Врач заявил, что Рэйлинн беременна. Поскольку было слышно сердцебиение ребенка, срок беременности составлял не менее трех месяцев. «Я помню, как посмотрел на жену и сказал: "О боже, как мы не знали об этом 12 недель?"» — заявил Гленн.

Так как у женщины оказалось повышенное кровяное давление, ее направили в Саскатун на скорой помощи. Ультразвук показал, что Рэйлинн на 34 неделе беременности (средняя продолжительность беременности — 38 недель, — прим. «Ленты.ру»).

Женщина подчеркнула, что помимо спазмов, у нее не было ни единого симптома беременности за предыдущие восемь месяцев. У них с Гленном уже есть пятилетняя дочь по имени Эва (Ava). «Обнаружить, что я была на таком позднем сроке, было шоком», — сказала женщина.

Врачи решили провести экстренное кесарево сечение. В течение 30 минут, спустя шесть часов после их поездки в первую больницу, Рэйлинн и Гленн стали родителями второй дочери.

У ребенка оказались проблемы со здоровьем: увеличенное сердце, жидкость в легких и неработающие почки. Через несколько дней после родов у девочки началось мозговое кровотечение, от которого ее лечат сейчас. Вероятнее всего, у новорожденной будет диагностирован церебральный паралич.

Пара назвала дочку Ализа Линда Куэйли (Alyza Linda Qualie). Мать смогла впервые взять девочку на руки только через 16 дней после рождения.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Лондона приняла беременность за аппендицит и неожиданно родила при подготовке к операции. Врачи объяснили, что беременность женщины не проявилась в виде круглого живота, потому что в утробе было очень мало жидкости.