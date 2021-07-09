Не знавшая о беременности девушка неожиданно родила на парковке

Британка, не заметившая собственную беременность, рассказала о неожиданных родах. Об этом пишет издание Metro.

23-летняя Салли Смит (Sally Smith) работала в ночном клубе. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались менструации, и она совсем не прибавила в весе. «Я понятия не имела, что беременна! Мне даже кажется, что я наоборот тогда похудела», — утверждает она.

На седьмом-восьмом месяце беременности Смит начали мучать боли в спине, но она связала их с усталостью от тяжелой работы: ей приходилось перевозить на тележке грузы, например, бочки с алкоголем. Девушка также не придала значения тошноте, которая возникала после выпивки. За неделю до родов будущая мать начала испытывать трудности при ходьбе, но и это не стало поводом для беспокойства.

Накануне родов Смит вернулась домой после тяжелой смены и легла спать. Около 10 часов утра девушка проснулась от сильной боли в животе и по совету сестры решила принять ванну. Там у нее отошли воды. Сестры сразу же вызвали скорую, однако попасть в больницу роженица не успела. Мальчик весом 3,11 килограмма появился на свет на парковке возле больницы.

Ранее сообщалось, что в Англии не знавшая о беременности женщина родила четырех детей за год. Теперь у нее пять детей.

