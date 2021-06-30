Не знавшая о беременности женщина родила четырех детей за год

В английском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, 31-летняя Джессика Притчард (Jessica Pritchard) родила четырех детей за год в результате неожиданной третьей беременности. Об этом сообщает издание Yorkshire Live.

В мае 2020 года в семье Притчард родилась дочь Мия. Однако спустя пять месяцев женщина неожиданно для себя и супруга Гарри забеременела снова.

В связи с ограничениями, введенными в условиях пандемии COVID-19, будущая мать отправилась на УЗИ в одиночку. В процессе сканирования выяснилось, что женщина беременна тройней. «Гарри не верил мне, пока я не показала ему снимок», — рассказала она.

В апреле 2021 года у пары родились две дочери и сын — Элла, Оливия и Джордж. Теперь в семье пять детей, включая старшую восьмилетнюю Молли. По словам многодетной матери, ей было нетрудно привыкнуть к изменившимся обстоятельствам, поскольку она работает учительницей начальной школы и умеет дисциплинировать детей.

«Третья беременность стала приятным сюрпризом. Мне не потребовалось много времени, чтобы организовать жизнь нашей большой семьи — я все четко и быстро планирую», — сказала Притчард.

Ранее сообщалось, что в Австралии мать восьмерых детей узнала о новой беременности за неделю до рождения близнецов. Теперь у многодетной матери пять мальчиков и пять девочек.