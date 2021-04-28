Мать восьмерых детей узнала о новой беременности за неделю до рождения близнецов

Мать восьмерых детей из Виктории, Австралия, внезапно родила девочек-близнецов. Об этом сообщает 9News.

В середине апреля Энни Тапо (Annie Tupou) с удивлением узнала о новой беременности. «У меня не было никаких признаков. Иногда я уставала сильнее обычного, но не более того», — рассказала Энни в интервью.

Правда, ее муж Рассел подозревал, что жена может быть в положении, и уговорил ее сходить к врачу, от которого супруги узнали, что Энни находится на шестом месяце. Когда в 3 часа ночи 25 апреля начались схватки, австралийка подумала, что они ложные, но вскоре поняла, что рожает.

Муж Энни был в Сиднее, и первую девочку женщина родила без посторонней помощи. Вскоре врачи скорой помощи отвезли ее с дочерью в больницу Фрэнктон, где через два часа родилась еще одна девочка. Хотя Тилила и Лэйлани появились на свет недоношенными, сейчас они чувствуют себя хорошо.

«Им предстоит долгое лечение, но теперь вся семья в сборе — у меня пять мальчиков и пять девочек», — сказала Тапо.

Мать десятерых детей также сообщила, что хотела бы узнать имена и отблагодарить медиков, которые своевременно доставили ее в больницу.

Ранее сообщалось, что девушка из города Ньюпорт, Южный Уэльс, обратилась к врачу из-за боли в спине и неожиданно родила в туалете больницы. Ребенок оказался абсолютно здоров, мать назвала ее Лилли-Мэй (Lilly-May).