Не знавшая о беременности 18-летняя официантка родила в туалете больницы

Девушка из города Ньюпорт, Южный Уэльс, обратилась к врачу из-за боли в спине и неожиданно родила в туалете больницы. Об этом сообщает издание Yahoo! Lifestyle.

18-летняя сотрудница ресторана быстрого питания Burger King Дайон Сиборн (Dion Seaborne) несколько дней страдала от болей в спине. Она предположила, что травмировала спину на работе, и обратилась к врачу.

Ее оставили в больнице для обследования. В три часа ночи Сиборн захотела в туалет. Там она неожиданно родила девочку. Ребенок оказался абсолютно здоров, Дайон назвала ее Лилли-Мэй (Lilly-May).

«Я звала на помощь медсестру, так как не могла дотянуться до кнопки экстренного вызова, и в этот момент Лилли-Мэй (Lilly-May) оказалась в унитазе. Медсестры извлекли ее и унесли, чтобы привести в порядок», — рассказала молодая мать.

Сиборн позвонила своему 18-летнему возлюбленному Кэллуму Моррису (Callum Morris). «Его лицо надо было видеть. Он не переставал улыбаться, говорил, что любит ее и обнимал ее», — рассказала Дайон.

Молодая женщина подчеркнула, что у нее не было никаких симптомов беременности, и ей даже казалось, что она похудела накануне случившегося. «У меня продолжались менструации, поэтому мне не приходило в голову, что я могу быть беременна. Я чувствовала себя нормально», — сказала она. Девушка добавила, что ей повезло, что она редко пьет алкоголь.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о беременности пятым ребенком в тот момент, когда рожала его в карете скорой помощи. Многодетная мать утверждает, что у нее не было никаких признаков беременности: не прекращались месячные, не было проблем с самочувствием, и она носила тот же размер джинсов, что прежде.